أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج-29"، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.
وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية صباح اليوم الجمعة: قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا .. مشيرا إلى إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق عدة مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في منطقة "سفاتوفو" بجمهورية لوهانسك الشعبية.
وتابع كوناشينكوف: لقد نجحت القوات الجوية الروسية في تدمير 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز "جراد"، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة.
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