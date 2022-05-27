وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية صباح اليوم الجمعة: قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بيلياري بمقاطعة أوديسا .. مشيرا إلى إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق عدة مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" في منطقة "سفاتوفو" بجمهورية لوهانسك الشعبية.

وتابع كوناشينكوف: لقد نجحت القوات الجوية الروسية في تدمير 10 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز "جراد"، بالإضافة إلى القضاء على 412 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد العسكري الأوكراني و77 مركزا للقيادة.