الداخلية تنجح فى القبض على مستريح التسوق العقارى بأسيوط مختبئًا فى الزيتون

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسيوط والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مخبز بلدى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط)، بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بمحافظة أسيوط، وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى، وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ المالية والهروب، وبتكثيف التحريات تبين أن المذكور انتقل إلى محافظة القاهرة هرباً من ملاحقة المواطنين له.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجده بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وباستهدافه أمكن ضبطه أثناء اختبائه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.