الداخلية تضبط 170 قطعة سلاح نارى و226 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (170) قطعة سلاح نارى، و(226) قضية مخدرات، وتنفيذ (86907) أحكام قضائية متنوعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال قيام أحدهما بالاتصال بعدد من المواطنين مستخدماً بعض التطبيقات على الهاتف المحمول وإنتحال صفة موظف خدمة عملاء بإحدى شركات المحمول وإيهامهم بفوزهم بجوائز مالية كبيرة مقدمة من الشركة ، وتوجيه المجنى عليهم إلى ماكينات الصراف الآلى وإرشادهم تليفونياً لإجراء عمليات تحويلات مالية على محافظ هواتف المحمول خاصة به إعتقاداً منهم أنها خطوات إستقبال المبالغ المزعومة التى فازوا بها والتى تكون فى حقيقتها تحويل مبالغ مالية على حسابه مستغلاً عدم إلمامهم بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى ، بينما يقوم المتهم الآخر بتوفير خطوط الهواتف المحمولة بدون بيانات لإستخدامها فى الإتصال بالمجنى عليهم وإنشاء محافظ إلكترونية عليها لتلقى المبالغ المستولى عليها منهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (عدد من خطوط هواتف المحمول- عدد 6 هواتف محمول- عدد من إيصالات السحب لمحفظة إحدى شركات المحمول - فاتورة شراء هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه هارب - مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى جناية (قتل عمد) ، بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الحكم الصادر ضده فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط ( 3 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,5 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (18) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (23) متهما لعدد 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7156) حكما قضائيا متنوعا.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (240,000 ألف جنيه تقربياً).

وإنسانيا، وفي إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان) واصلت القافلة المشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) توزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (القاهرة - جنوب سيناء) بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.