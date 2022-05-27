الداخلية تضبط شحنة حشيش بـ2.9 مليون جنيه في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام).

وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما (410 طربة لمخدر الحشيش وزنت 41 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫900٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.