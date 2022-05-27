اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 05:11 ص
أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى يعلن سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاى لارك"

الجمعة، 27 مايو 2022 05:00 ص
الجيش اللبنانى يعلن سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاى لارك" طائرة مسيرة إسرائيلية- أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش اللبنانى سقوط "طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية من نوع "سكاى لارك" بين بلدتى "عيتا الشعب" و"رميش".

ولم يذكر بيان الجيش اللبنانى كيفية سقوط الطائرة، وهو الأمر الذى تكرر من قبل فى جنوب لبنان وقطاع غزة حيث تستخدم الدولة العبرية الطائرات المسيرة لجمع المعلومات والتجسس. 

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فى بيان سقوط طائرة مسيرة تابعة له من نوع "سكاى لارك" أو "راكب السماء"، مضيفا أنه لا يوجد أى تخوف من تسرب معلومات سرية جراء الحادث، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

 


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