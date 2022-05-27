التمشية على كورنيش مطروح ترد الروح.. أجواء رائعة وهدوء ما قبل صخب المصيف.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا للأجواء الرائعة والطقس المعتدل، مع تزايد تواجد وحركة المواطنين على كورنيش مدينة مرسى مطروح، خلال فترة المساء، بعد عودة أجواء المصيف واستمتاع المواطنين بالأجواء الربيعية الليلية المعتدلة، وحالة الهدوء والخصوصية في ظل تواجد أعداد من أبناء المحافظة ومن خارجها، الذين توافدوا لقضاء أوقات ممتعة على شواطئ مطروح الخلابة، والاستمتاع بطقسها الربيعي وطبيعتها الساحرة، والخصوصية والهدوء خلال هذه الفترة.

ورصدت عدسة اليوم السابع، في جولة على الكورنيش، استقرار الطقس ليلا، وتواجد أعداد من المواطنين للتمشية أو الجلوس على سور الكورنيش الممتد بطول حوالى 3 كيلومترات، واستمتاع الأطفال بالألعاب وركوب الملاهي وسط حالة من البهجة والهدوء.

وتشهد فترة النهار إقبال أعداد كبيرة نسبياً للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، على شواطئ مطروح المختلفة، والاستمتاع بالخصوصية والهدوء وعدم الزحام، خاصة أن موسم الصيف السياحي لم يبدأ بعد.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء الاستعداد لموسم الصيف السياحي، بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الكورنيش وشوارع المدينة والأرصفة، والإعداد لرفع كفاءة الخدمات بالشواطئ وتوفير خدمات جديدة، من بينها التعاقد على توريد حمامات ودورات مياه جاهزة، لتوزيعها على الشواطئ، لخدمة المصطافين وزوار المحافظة وأهلها، متوقعاً أن يكون الإقبال كبيراً خلال المصيف المقبل، لذلك تعمل المحافظة بكل أجهزتها وقطاعاتها على الاستعداد الجيد والمبكر للمصيف، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.