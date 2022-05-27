التعرف على هوية 4 جثث متفحمة بحادث الإسماعيلية وجارى تحديد 3 آخرين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تواصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إلى هوية 4 جثث متفحمين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام مرور مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، ولم يتم التوصل حتى الآن لهوية ثلاثة جثث آخرين، بسبب تفحمهم في الحادث الآليم الذى وقع قبل قليل.



وقال مصدر طبى إن الجثث الأربعة الذى تم التعرف عليهم كشف هويتهم جميعهم من الإسماعيلية، هم معاذ محمد بهجت 21 عامًا، طالب مقيم بقرية الضبعية، وعبد الله أحمد عبد الباسط، 16 عامًا، طالب مقيم عين غصين، وأحمد محمد السيد، 20 عامًا، طالب مقيم بالإسماعيلية، وعمر عبدالعزيز شحاته، 20 عامًا، طالب مقيم بالإسماعيلية،



وتفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.



تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارة ملاكى، رقم "ط ن و 1323"، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص رقم "ط س س 5871" واصطدمت فيه، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، وأسفر الحادث عن تفحم جثتين في السيارة الملاكى التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وانفجرت، كما تفحم جثث 5 أخرين في السيارة الميكروباص، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعى تعمل بها السيارة.



وعقب وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث (4)



حادث الإسماعيلية



حادث الإسماعيلية



حادث الإسماعيلية



حادث الإسماعيلية



حادث الإسماعيلية