اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 03:05 م
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بطلق نارى خلال زفة عروس بقليوب

الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 م
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بطلق نارى خلال زفة عروس بقليوب جثة - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه بطلق ناري بسبب زفة عروس بقرية طنان دائرة مركز قليوب، تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب وندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقع، فيما شيع العشرات من أبناء القرية الجثمان لمثواه الأخير.

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفل بطلق ناري خلال زفة عروس بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل "يوسف م س"، 11عاما، إثر إصابته بطلق ناري من طبنجة بجوار القلب، خلال حضوره حفل زفاف بقرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى "أحمد ص م"، 24 سنة، سائق، وضبط الطبنجة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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