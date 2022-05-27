اليوم السابع
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التحقيق مع مرتكب حادث الريف الأوروبي بتهمة قتل 5 أشخاص

الجمعة، 27 مايو 2022 11:27 م
التحقيق مع مرتكب حادث الريف الأوروبي بتهمة قتل 5 أشخاص كلابش، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تباشر جهات التحقيق ، تحقيقاتها مع مرتكب مذبحة الريف الأوربي، حيث كشفت أجهزة الأمن  ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.       

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.  

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لإرتباط الجاني عاطفياً بإحدى كريمتي "المجنى عليه" .. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة   ولخشية إفتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتي المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك .

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 

 


قتل

الريف الاوروبي

حادث الريف الاوروبى

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