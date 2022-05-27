التحريات: ماس كهربائى وراء حريق دار أيتام بمنطقة الطالبية فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات الأمنية لموقع حريق دار أيتام فى منطقة الطالبية بالجيزة، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى فى دار أيتام على مساحة 500 متر بريسبشن بالدور الأرضى لعقار مكون من "أرضى و7 طوابق"، وتم نقل 13 فتاة من الدار وإنقاذ 8 آخريات مصابات باختناق نتيجة للأدخنة الكثيفة احتجزوا بالمكان وتمت عملية الإخماد بالكامل.

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة، سيطرو على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 8 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.