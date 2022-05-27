التأمين الصحى بالغربية: تطوير المستشفيات والعيادات الخارجية لخدمات أفضل للمرضى

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية في بيان له، أهمية العمل بنظام الجودة في المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة وتطبيق معايير مكافحة العدوى ومعايير السلامة والصحة المهنية بفكر جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، ويعود بالإيجاب على المرضى المترددين على مناطق تقديم الخدمة.



وأشار مدير الفرع، أن تأمين الغربية يشهد أعمال تطوير للمستشفيات والعيادات لتوفير كافة الخدمات الطبية التي كانت غير متوفرة بها ضمن حزمة الأولويات الرئاسية، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا كبداية عهد جديد لتأسيس نظام صحى قوى وفاعل لكل فئات المجتمع لتوفير التغطية الصحية الشاملة والرعاية المتكاملة لـ100 مليون مصرى تحت مظلة تأمينية موحدة.



وأوضحت الدكتورة علا البنهاوى مديرة مستشفى المجمع الطبي بطنطا، أنه تم تطوير قسم العلاج الكيماوي بمستشفى المجمع الطبي بسعة 30 سريرا، واستحداث أقسام للرعايات المركزة بسعة 44 سريرا، وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بسعة 15 ماكينة غسيل، ومن المقرر تفعيل جراحات القلب والصدر بعد توقفها للقضاء على قوائم الانتظار، وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي واستحداث وحدة العلاج البيولوجي بقوة 10 أسرة بعد انتهاء مراحل التطوير واستكمال التجهيزات بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتكون بواقع 241 سرير بدلا من 174 سريرا.



وأضافت، أنه خلال العام الجاري تم افتتاح وتطوير أقسام جديدة وهي: تطوير وحدة الكلي، قسم العلاج الكيماوي، الأقسام الداخلية، العمليات، الرعايات، قاعة التدريب، المعمل وبنك الدم، شبكة الغازات، الصيدليات والمخازن، غرف الكهرباء والقسم الإداري، ومن المقرر استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة قسم الطوارئ، سكن الأطباء، عمليات القسطرة، الأشعة، المغسلة، المطبخ والتعقيم المركزي وفقا للجدول الزمني.



وقال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أن خطة العمل محورها الأساسي تطوير بيئة العمل وتحسين الأداء والتعرف على الإحتياجات الأساسية من التجهيزات وتوفير الكادر الطبي والتمريضي، وتكريم المتميزين بجائزة الأداء وخلق التنافس الإيجابي بين الجميع،والعمل على معالجة النواقص وتقديم حلول.



مضيفا أنه سيكون هناك مراجعة يومية وإجتماعات دورية تهدف إلى الاطلاع المستمر على الأوضاع داخل الأقسام المختلفة وتحديد أولويات العمل، ومناقشة المستجدات لتجاوز المشاكل والمعوقات، مطالبا جميع فرق العمل بتكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل خدمة المرضى.



ويأتي هذا في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة المستشفيات والعيادات للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي وتطبيق نظم الجودة في الرعاية الصحية، وبصورة تلاقي توقعات المترددين على المستشفيات تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتطبيق رؤية القيادة السياسية لخلق نظام صحي ذات جودة يلاقي توقعات جميع المواطنين.