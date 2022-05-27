وجاء في بيان صحفي أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عبر مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الجمعة: أن الأمين العام يدين العنف في أفغانستان ويتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف البيان أن الهجمات ضد المدنيين والأصول المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني. بينما جدد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية في أفغانستان، وكذلك حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.