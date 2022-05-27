الأمم المتحدة: أكثر من 4000 مدنى أوكرانى قتلوا خلال الحرب

كتب محمد جمال

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان اليوم الجمعة، إن أكثر من 4000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 شباط، على الرغم من أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: " قُتل 4031 شخصا في المجموع بينهم نحو 200 طفل، قُتل معظمهم بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع مثل القصف بالمدفعية الثقيلة أو الغارات الجوية"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

ولم تحمل المفوضية التي تنشر عشرات المراقبين في أوكرانيا، أي طرف المسؤولية عن سقوط القتلى.

يذكرأن،قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن أوكرانيا ستحتاج إلى دعم عسكري مستمر لمكافحة ما وصفه بـ "التقدم الملموس" الذي تحرزه القوات الروسية بجمهورية "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا.

وأعرب جونسون عن اعتقاده - حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أنه بسبب التقدم الملحوظ بالمنطقة، سيكون هناك حاجة إلى المزيد من الأسلحة الهجومية مثل أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق طويلة المدى.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية قد استولت مؤخرا على "عدة قرى" حيث إنها تحاول محاصرة مدينتي سفرودونتسك وليسيكانسك بجمهورية "دونباس".