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الأرصاد: طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى خلال الـ 72 ساعة القادمة

الجمعة، 27 مايو 2022 11:46 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى خلال الـ 72 ساعة القادمة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن  البلاد تشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى خلال 27 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة علي القاهرة والوجة البحرى حتى جنوب البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 37  درجة نهارا و23 درجة ليلا.

 

وتكون الأجواء حارة علي السواحل الشمالية كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال الفترة وتزيد الاحساس بحرارة الطقس.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.


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