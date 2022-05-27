"اقتصاد منزلى حلوان" تنظم ورشة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائى

كتب محمد صبحى

ينظم برنامج التغذيه العلاجية كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري ..المشكلة والحلول، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 30 مايو الجاري بالمدرج الكبير بمقر الكلية ببولاق أبو العلا.

أوضح الدكتور خالد القاضي أن الورشة تتضمن عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية ..المشكلة والحلول، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني ..المشكلة والحلول، بالإضافة إلى عرض الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تعرض دور الجامعات في تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تتضمن محاضرة بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات المناخية والبيئية، وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية.

يحاضر في الورش الدكتور عبد الحميد عبد الحميد عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخيه المركز القومي للبحوث، الدكتورة حنان فهمي وكيل معهد بحوث الصحه الحيوانيه، الدكتورة جهاد محمد موسي استاذ بمركز البحوث الزراعية، الأستاذ الدكتور كمال الدين يوسف جعفر الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتنبؤات المناخية.