اجتماعات وقرارات جديدة.. مجلس الوزراء يستعرض نشاطه خلال أسبوع.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 40.41 فدان بناحية جرزا ـ بالعياط، بمحافظة الجيزة، من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجمع مجازر آلية، وذلك في إطار السعي لتطوير مجازر اللحوم خارج الكتلة السكنية، وتزويدها بتقنيات حديثة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس"، في مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض، لتصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، مع إضافة كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين ببعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما عدا الجامعات الواقعة في نطاق القاهرة، كما تم اعتماد محضر اجتماعات رقم 52 للجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2022، بشأن عدد من التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

كما تضمنت القرارات أيضاً، كما جاء بالتقرير، الموافقة على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم في تخصيص الوحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، للحالات المرضية وذوى الإعاقة، أو الذين يعولون ذوى الإعاقة، وذلك من الدور الأخير إلى الدور الأرضي والعكس، أو من الدور المتكرر إلى الدور الأرضي فقط وليس العكس، وكذلك اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2022، لعدد 22 تسوية، وكذلك الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم الفني، بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل الأفرع الخمسة الخاصة بـ "مدارس النيل المصرية الدولية"، بالعبور، وأكتوبر، وقنا، والمنيا، وبورسعيد، لمدة عام، يبدأ من 1 يوليو 2022 وينتهي في 30 يونيو 2023، في حين تمت الموافقة على قيام شركة " كونكو للتكنولوجيا" (شركة مصرية مساهمة، و85% من رأس المال لأجانب) بحجز 19 وحدة صناعية بمجمع بياض العرب بمحافظة بنى سويف بإجمالي مساحة 10260م2 بنظام الإيجار؛ وذلك لإقامة نشاط إنتاج أجهزة كهربائية متنوعة وهواتف محمولة، بجانب الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 67,85 فدان، تعادل 285032 م2، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة للصرف الصحي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، حيث سلم دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي المقرر عقده يوليو القادم برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، وذلك بحضور رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وأمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية، فضلاً عن اجتماع مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية؛ بهدف استعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب اجتماع لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ورئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي.

واستكمالاً لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء، أبرز التقرير أنه تم عقد اجتماع لمراجعة مسودة "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك بحضور وزراء التخطيط، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن أحد المشروعات السياحية بالمنطقة الغربية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم" الدولية، والشريك التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى اجتماع لبحث إجراءات تنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، حيث وجه بتوسيع قاعدة المناقشات مع مستويات مختلفة من المطورين العقاريين لإحداث التوافق بشأن مشروع قانون التطوير العقاري، وذلك بحضور وزيري العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ومرض "جدري القرود"، بجانب اجتماع مع مسئولي شركة "مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية " التابعة لشركة "اوتسوكا اليابانية"، حيث تم استعراض خطط الشركة لزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونائب رئيس الشركة، ومدير منطقة الشرق الأوسط للشركة، والرئيس التنفيذي لشركة "مصر أوتسوكا"، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماع، في حين شارك في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث قال إن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة مع توفير حزمة حوافز استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، فضلاً عن اجتماع لمتابعة خطط التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر، حيث أشار إلى أن الحكومة تحرص على تحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والاسكان، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

كما شملت اجتماعات رئيس الوزراء، اجتماعا مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين، بجانب اجتماع لاستعراض نتائج دراسة تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، وقطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومستشار أول وزير قطاع الأعمال العام

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية، حيث كلف بموافاته بمحضر اجتماع كل محافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور مديري المديريات، على أن يتضمن موقف ما يعرضه النواب وموقف التعامل مع هذه الطلبات، فضلاً عن التعقيب على مداخلات ممثلي الشركات الأمريكية خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، حيث أوضح أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية لاسيما التي تزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، حيث أكد أن الحكومة حريصة على مواصلة التنسيق الفعال والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن هذا اللقاء فرصة جيدة لمناقشة تداعيات وأبعاد الأزمة العالمية الراهنة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتخطيط، والمالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن"، بالإضافة إلى لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، حيث أكد أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الاقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.



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