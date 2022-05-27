اتق شر من أحسنت إليه.. خادم يسرق شقة سيدة يعمل لديها بقصر النيل

كتب محمود عبد الراضي

اعترف مواطن بسرقة سيدة يعمل لديها في قصر النيل، حيث تسلل لمكان الأموال واستولى عليها وهرب، مبررا جريمته باحتياجه للمال.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها واتهامها (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) يعمل لديها بإرتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المُبلغة، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك استغل عدم تواجد المجنى عليها بالشقة، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية فتم حبس المتهم.