اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا بدون خبز ومكرونة ..أزمة قمح تواجه روما بسبب حرب أوكرانيا

الجمعة، 27 مايو 2022 03:23 م
إيطاليا بدون خبز ومكرونة ..أزمة قمح تواجه روما بسبب حرب أوكرانيا محلات السوبر ماركت بايطاليا
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تفشي الوباء والحرب والتضخم، ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هى أزمة الغذاء، وتواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذى يعتمد فيه الإيطاليين على المكرونة، وفقا لصحيفة "الاوفريدريدنج" الإيطالية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع بسبب نقص القمح، وهذا النقص يؤدى إلى نقص في الطعام بطبيعة الحالة ومن أهمها بالنسبة للإيطاليين المكرونة.

 

وتجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير هذه المواد الخام ، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر.

وتشير التقديرات إلى أن جميع المنتجات المصنوعة من القمح مثل الخبز والمكرونة والبسكويت والبقسماط وغيرها. ستكون أغلى ثمناً ، والتي بدات بالفعل، كما أنه يصعب العثور عليها أكثر فأكثر. ستؤدي أزمة الغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة مقابل الغذاء وتقريب مخاطر تقنين الغذاء.

 

وبدأت الحكومة الإيطالية بتقنين بيع المكرونة في محلات السوبر ماركت ، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ، كما أنه سيكون من الضروري فهم ما إذا كانت الشركات التي تنتج الخبز والمكرونة في إيطاليا ستجد خطوط إمداد صالحة أم لا.


إيطاليا

المكرونة

الغذاء

ازمة غذاء

ازمة قمح

حرب أوكرانيا

حرب روسيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة