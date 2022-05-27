إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قرية المراشدة ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.