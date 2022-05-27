إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين على طريق الفشن ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين نارية على الطريق الفرعى الفشن عزبة الوقف جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية أمام عزبة الوقف نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.



وانتقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى، إسماعيل إبراهيم السيد 39 سنة موظف مقيم ببا، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسري، سيد أحمد محمد 44 سنة موظف مقيم ببا مصاب جروح وكدمات، خالد أحمد عبدالصمد 47 سنة مقيم الفشن مصاب جروح و كدمات، وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.