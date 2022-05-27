وأوضحت المراكز، في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء أكثر من 299 مليونا و996 ألفا و435 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 9 ملايين و 835 ألفًا و379 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.