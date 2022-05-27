اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 03:05 م
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إزالة معوقات استكمال أعمال مشروع الإسكان التعاونى فى بورسعيد.. صور

الجمعة، 27 مايو 2022 01:55 م
إزالة معوقات استكمال أعمال مشروع الإسكان التعاونى فى بورسعيد.. صور ازالة معوقات الإسكان التعاوني
بورسعيد - محمد عزام

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تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، استكمال أعمال إزالة المعوقات التي تعترض مشروع الاسكان التعاوني بشارع الصباح.
 
وأشار رئيس الحي إلى أنه قامت الأجهزة المعنية باستكمال إزالة بعض المباني على شارع الصباح بالتوازي مع قيام مديرية الكهرباء بأعمال توصيل كوابل الكهرباء المغذية للمشروع، وأيضا استكمال إجراءات طرح أعمال شبكة الصرف الصحي.
 
وأكد على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بضرورة الانتهاء من أعمال توصيل جميع المرافق الخاصة بالمشروع، وإزالة أي معوقات تعترض استكمال المشروع على وجه السرعة.
 
 
ازالة المباني
ازالة المباني

ازالة المعوقات
ازالة المعوقات

ازالة معوقات الإسكان التعاوني
ازالة معوقات الإسكان التعاوني

الإزالات بالمنلخ
الإزالات بالمنلخ

 


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