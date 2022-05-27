إزالة معوقات استكمال أعمال مشروع الإسكان التعاونى فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، استكمال أعمال إزالة المعوقات التي تعترض مشروع الاسكان التعاوني بشارع الصباح.

وأشار رئيس الحي إلى أنه قامت الأجهزة المعنية باستكمال إزالة بعض المباني على شارع الصباح بالتوازي مع قيام مديرية الكهرباء بأعمال توصيل كوابل الكهرباء المغذية للمشروع، وأيضا استكمال إجراءات طرح أعمال شبكة الصرف الصحي.

وأكد على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بضرورة الانتهاء من أعمال توصيل جميع المرافق الخاصة بالمشروع، وإزالة أي معوقات تعترض استكمال المشروع على وجه السرعة.