إخماد حريق داخل مخزن أقمشة فى المقطم دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مخزن أقمشة فى منطقة المقطم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أقمشة فى منطقة المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وعملية الإخماد دون إصابات.