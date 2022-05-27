إجراء 6 عمليات جراحية بالمجان بمستشفى رشيد ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

البحيرة.. ناصر جودة

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورهانى جميعه فعاليات المبادرة الرئاسية "يوم في حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى بمستشفى رشيد.



حيث قام الفريق الطبي بالمستشفى بإجراء 6 عمليات ذات مهارة خاصة بقسم العظام منها 4 عمليات تغيير مفصل ركبة و 2 عملية منظار كتف



وتعد هذه العمليات الجراحية من العمليات الدقيقة وذات المهارة العالية، والتى قام بإجراءها فريق من الأطباء تحت اشراف الدكتور سعد الشيشتاوي رئيس قسم العظام بمستشفى رشيد.



من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بجهود ونجاح الفريق الطبي وأطقم التمريض وكافة العاملين بمستشفى رشيد، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.



مضيفا ان هذه المبادرة الطبية تأتى فى إطار الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.



فيما اكدت الدكتورة غاده نعيم منسق المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار أن جارى العمل، لتنفيذ عدة عمليات أخرى بمستشفى رشيد ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.