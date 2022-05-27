وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع "تلجرام"، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم 27 مايو 2022، تضرر 679 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 241 طفلا وأصيب 438 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا".. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (151 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1887 مؤسسة تعليمية، 180 منها دمرت بالكامل.



