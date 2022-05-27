أوقاف الوادى الجديد تنفذ البرنامج الصيفى لمبادرة حق الطفل بـ14 مسجدا.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد عن استكمال تنفيذ البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل على مستوى المحافظة والتى بدأتها بـ14 مسجدا، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية ، ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة.



وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بانطلاق فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة “حق الطفل” كمبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل باعتبار أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن ، ولكن يشمل جوانب عديدة ، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية .



وأضاف شاهين أن البرنامج الصيفي هو امتدادا لما كانت الوزارة تقوم به بصورة أوسع وأعم تشمل كل مناطق الجمهورية والقرى والنجوع، لبناء الوعي وتحصين الفكر للنشئ، من الجماعات المتطرفة وأصحاب الأفكار المنحرفة .



وأكد شاهين أن توجيهات الوزارة تهدف لتحصين الأطفال إلكترونيا مباشرة من خلال المساجد، من خلال تحفيظ القرآن الكريم وبيان معاني وتفسير كتاب الله، لغرس الأخلاق والآداب الحميد والقيم والعادات التقاليد المصرية و الدروس الاخلاقية والأداب العامة وتدريس سيرة النبي الكريم حتى لا يتعامل الأطفال مع النصوص بظاهرها، وهو ما يستخدمه الإرهابيون في التضليل والتخريب بصورة لا يرضى عنها الدين.





البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (1)



البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (2)



البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (3)



البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (4)



البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (5)



البرنامج الصيفي لمبادرة حق الطفل في 14 مسجد بمحافظة الوادى الجديد (6)



جانب من البرنامج (1)



جانب من البرنامج (2)



جانب من البرنامج (3)



جانب من البرنامج (4)



جانب من البرنامج (5)



جانب من البرنامج (6)









