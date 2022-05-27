أمراض أعراضها صامتة تتطلب المتابعة الطبية.. أبرزها السكر

فاطمة ياسر

لا تتجاهل أي عرض يظهر على جسمك ويكون حديثا، لأن هذا الأمر قد يكون علامة على إصابتك ببعض الأمراض التي يجب مصاحبتها حتى لا تتعرض لأي مشاكل صحية والتسبب في الوفاة.

فهناك بعض الأمراض التي لها أعراض صامتة، ويطلق عليها الأمراض الصامتة، لأن أعراضها غير ظاهرة.

وقدم التقرير المنشور عبر موقعى "healthline " و"thehealth"، الأمراض الصامتة، ومنها:

-مرض السكر:



هناك نوعان السكر، وفي جميع الأنواع في حالة عدم مصاحبه المرض، والقيام بإجراء جميع الفحوصات الدورية، التي تساعد في التعرف علي الإصابة ومدي تطور وخطورة المرض.

ولذا على مرضى السكري اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلي ممارسة التمارين الرياضة والذهاب للطبيب بشكل دوري للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به، ومنها الغيبوبة التي قد تتسبب في الوفاة.

-القاتل الصامت "ارتفاع ضغط الدم":



هذا المرض لا يسبب أعراض معينة ومحددة، ولكنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولذا فأطلق عليه القاتل الصامت لأنه يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية والموت المفاجئ، ولذا الإقلاع عن التدخين، والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، بالإضافة لتناول الأطعمة الصحية تعد من أهم النصائح، وبالطبع الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات المرتبطة به.

-هشاشة العظام:



يعد من الأمراض الصامتة، لأنه لا يتسبب في أي عرض، ولكن عند الإصابة بكسر يتم تشخيص الشخص بأنه مصاب بهشاشة العظام، ومرضي هذا المرض عليهم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين د، للحفاظ علي صحة العظام، مع ضرورة القيام بالتمارين الرياضية.