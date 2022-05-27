أمانة أبناء الأقصر.. ماكينة صرف تصرف مبالغ زيادة خلال السحب.. والأهالى يعيدونها بالكامل

الأقصر – أحمد مرعى

تداول أهالى محافظة الأقصر، منذ بداية اليوم صورة منشورة فى مدينة أرمنت غرب المحافظة، تفيد بوجود عطل فى ماكينة صرف النقود أمام سنترال مدينة أرمنت، مما تسبب فى صرف أموال ومبالغ أكثر من المستحقة للمواطنين خلال سحب أموالهم باستخدام الفيزا كارت، وصرفت الماكينة للأهالى مبالغ ضعف ما كانوا يسحبونه منها.

وفى هذا الصدد قامت إدارة سنترال أرمنت بتعليق لافتة أمام الماكينة وحول السنترال بها ما يلي:- (على جميع العملاء الذين تم صرف لهم مبالغ بالخطأ يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، بماكينة سنترال أرمنت لرد المبالغ لتجنب المساءلة القانونية)، وتم وضع أرقام للتواصل مع موظفي السنترال لإعادة تلك المبالغ.

وبالتواصل مع إدارة السنترال على الأرقام المنشورة، أكد أحد المسئولين أنه تم التواصل مع كافة الأهالى الذين قاموا بسحب المبالغ المالية يوم أمس الخميس، وجميعهم استجابوا وقاموا برد الأموال بالكامل التى تم صرفها بالزيادة بالخطأ، موجهاً الشكر لكل أبناء المدينة الذين ساعدوهم فى عودة المبالغ المالية وتم إنهاء أزمة الماكينة وصيانتها لتعود للعمل بصورة طبيعية.



