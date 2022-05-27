أخبار مصر.. "موديز" تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو فى مصر وتراجع البطالة والعجز

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، "موديز" تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو فى مصر وتراجع البطالة والعجز.



"موديز" تشيد باستمرار تحسن مؤشرات النمو فى مصر وتراجع البطالة والعجز

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة يعتبر قرار إيجابي جدًا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.



"ديلى ميل": اكتشاف أكثر من 200 إصابة بجدرى القرود فى 23 دولة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه تم اكتشاف أكثر من 200 إصابة بجدري القرود على مستوى العالم في 23 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وأستراليا. الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا فى العالم بنسبة 3% والوفيات 11%

كشفت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 3721.079 حالة جديدة و9440 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو.



أسرار صادمة بواقعة مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بالريف الأوروبى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، مع أحد أقارب قتلى مزرعة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، من أمام مشرحة زينهم، لرصد كواليس الجريمة، خلال انتظار أسرة القتلى استلام جثث الضحايا، تمهيدا لدفنهم بمقابر العائلة بقرية برقاش في منشأة القناطر بالجيزة. الداخلية تضبط مستريحين جديدين بالجيزة والغربية.. جمعا 5.7 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم. طلب جديد من الأهلى لتأمين جمهوره فى نهائى أفريقيا أمام الوداد بالمغرب

طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد المغربى ونادى الوداد تخصيص باب لدخول جمهور المارد الأحمر فى مباراة الوداد بنهائى دورى أبطال أفريقيا.



التعرف على هوية 4 جثث متفحمة بحادث الإسماعيلية وجارى تحديد 3 آخرين

تواصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إلى هوية 4 جثث متفحمين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام مرور مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، ولم يتم التوصل حتى الآن لهوية ثلاثة جثث آخرين، بسبب تفحمهم في الحادث الآليم الذى وقع قبل قليل. صحيفة روسية: شركة سويسرية تبتكر أول اختبار لتشخيص جدرى القرود فى العالم

كشفت صحيفة Lenta.RU الروسية، إن شركة روش"Roche"، السويسرية للأدوية، وخبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها ابتكروا 3 أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدرى القردة.



السعودية: غرامة تصل 100,000 ريال لمن يمكن عمالته من العمل لدى الغير

أكد الأمن العام بالسعودية، أن صاحب العمل من الأفراد، الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.وفق "سبق". الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "ميج 29" و8 طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج-29"، بالإضافة إلى 8 طائرات مسيرة خلال الليلة الماضية.



سلحفاة تتوقع نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد فى نهائى دورى الأبطال

توقعت سلحفاة صفراء، تبلغ من العمر ثلاثين عامًا، والتى وصلت قبل خمسة عشر عامًا، إلى حوض الأسماك "سيف لاى" بمدينة مالقة الإسبانية من جزر كايمان، فوز ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا خلال مباراته أمام ريال مدريد، مساء غد السبت، فى باريس.



عطل فنى فى فيس بوك يخفى "اللايكات" عن المستخدمين

عانى مستخدمو فيس بوك، من مشكلة فنية في عدم ظهور سجل الاعجابات "اللايكات" على منشورات المستخدمين. تفحم 7 جثث فى حادث تصادم ملاكى مع ميكروباص فى فايد بالإسماعيلية

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية. تحديد مشتبه به فى مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة داخل مزرعة بالشيخ زايد

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لهوية مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلين، داخل مزرعة بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، وحالة الحزن التي تسود بين أهالي قريتهم "برقاش" التابعة لمركز منشاة القناطر.

وفاة مالك مجموعة أولاد رجب والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة

نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات أولاد رجب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نعي وفاة مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب. "الأرصاد" تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، متوقعة أن تزيد عن الأمس بنحو درجة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، أي أنها أعلى من المعدات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة، لافتةً إلى أنّ ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين، وستصل العظمى على القاهرة إلى 37 درجة.