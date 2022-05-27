أحياء جنوب وشمال مدينة الأقصر تواصل جهودها لمواجهة المخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء دكتور على الشرابى رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن حملات تجميل المدينة ومواجهة المخلفات تتواصل، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالارتقاء بمنظومة النظافة وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى يليق به.

وأضاف رئيس المدينة، فى بيان صحفى، أنه تم بالتنسيق مع حي جنوب وشمال مدينة الأقصر ، تحت إشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وحسن عبده وأحمد عوض الله رؤساء أحياء جنوب وشمال المدينة لمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة، ضمن أعمال النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

واستهدفت تلك الحملات الشوارع الآتية فى منطقة حي جنوب :- (خالد بن الوليد، الجولي فيل، الصنايع ، كما تم أعمال غسيل المشاية المرورية المطبوعة بمنطقة مرحبا، بالإضافة إلى تنفيذ حملة ترابية بشارع قسم الشرطة وتفرعاته بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، ومنطقة حي شمال :- ( ساحة السيد يوسف، الكورنيش)، يأتي ذلك في إطار تكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري للمدينة.

فيما قام رجال مجلس مدينة الأقصر بالعمل فى إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء بمنطقة مدخل طريق نجع الطينة ونجع عبادي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة لإزالة أسباب الشكاوى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

البداية كانت بتلقي رئاسة مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، شكوى مقدمة من قبل اثنين من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تفيد بأن المواطنين تقدموا بطلب رسمي وممثلين عن أهالى المناطق المعنية، لرئيس مجلس مدينة الأقصر، بشأن إنشاء مطبين صناعيين أمام محطة الكهرباء محطة محولات الضغط العالي بمنطقة نجوع الطينة وعبادي بمنطقة حي شمال، لأنها تعتبر مناطق مفارق ولكثرة الحوادث بهذه المناطق.

ورداً على شكاوى المواطنين، على الفور قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومديرية الطرق، بتوجية خطاب رسمي للجهات المعنية بإنشاء المطبات، وذلك بمتابعة من رئيس حي شمال أحمد عوض الله، لافتاً إلى أن مطب نجع الطينة يعتبر إنشاء جديدا، أما مطب نجع عبادي يعتبر تهذيبا وتعلية، وذلك تحقيقا لرغبة الأهالي؛ نظرا لكثرة الضوضاء والحوادث المرورية وحفاظاً على أرواح المواطنين.