أبرزها متابعة تقارير الرصد.. تعرف على مهام الإدارة المركزية لتغير المناخ

كتبت منال العيسوى

تضمنت الاستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ فى مصر 2050، أنه ستكون الإدارة المركزية لتغير المناخ مسؤولة عـن جـمـع تقارير الرصـد والتقييـم التـي تصـدر كل سنتين من الوزارات، كما سيقوم المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغير المناخ بعد ذلك بتعيين مجموعة عمل فنيـة، لتحليـل مثـل هـذه التقارير.

كما أشارت للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ أنه سيتم تطويـر عـرض تقديمـي محمـع سيتم تقديمـه فـي الاجتمـاع السنوي للمجلـس ( مـرة كل عاميـن )، حيث سيشمل هذا العرض المجمـع للرصد والتقييـم، تقدم المحرز في كل هدف استراتيجي وهدف فرعي وحصة كل مصـدر تصويـل فـي المشروعات البرامج المنفذة فـي كـل مـن مسـاري التخفيـف والتكيـف، إضافة لللتحديـات الـتـي تواجـه مـصـادر التمويـل غـيـر المستغلة والتدخلات المطلوبـة مـن اللجنة العليا.

كما يضم تقرير الرصد والمتابعة التوجهات الاستراتيجية التي لا يتم استخدامها بشكل فعـال ، والتحديـات الـتـي تواجههـا، والتدخلات المطلوبـة مـن اللجنـة العليـا.

وأيضا سيضم تقرير الرصد والمتابعة وضع خفض البعاثات غازات الاحتباس الحراري الوطنية والقطاعية مقارنة بالهدف، وافضل الممارسات والدروس المستفادة مـن عملية الرصد والتقييـم والتوصيات الرئيسية للتشجيع على المضي واستنادا إلى نتائج المجلس الوطني لتغير المناخ بعـد هـذا العرض التقديمي.

ستقوم أيضا الإدارة المركزية لتغير المناخ بإعداد تقريـر كل سنتين لإرساله إلى الوزارات لإبراز النتائج الرئيسية للرصد والتقييم وقرارات وتوصيات المجلس الوطني لتغير المناخ بشأن المضى.

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ورصد المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الأهداف والأهداف الفرعية للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، حيث حدد القسم الرابع مـن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ المؤشرات المتعلقة بالأهـداف والأهداف الفرعية.

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وستقدم الوزارات تقارير إلى الإدارة المركزية على أساس سنوي بنتائج قياس مؤشراتها , وسيتم تقديـم ذلـك فـي الاجتماعات السنوية للمجلس الوطني تغير المناخ.