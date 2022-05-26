"bt100" تحتفي بنجاحات الاقتصاد المصري.. وتكرم رجال أعمال ومسئولين عن دورهم في التنمية

عقدت مساء أمس الأربعاء، احتفالية "bt100"-الحدث الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بمشاركة عدد كبير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك للاحتفاء بتحقيق مصر ضمن عدد محدود من الاقتصاديات معدل نمو إيجابي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وتكريم كبرى المؤسسات عرفانًا بدورهم الكبير في التنمية الاقتصادية للدولة والنهوض بالاقتصاد لتحتل مصر مكانتها الحقيقية.

وحرصت احتفالية "bt100"، والتي عقدت للعام الخامس على التوالي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، على تكريم عددًا كبيرًا من كبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية والأهلية عن دورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، وضمت قائمة المكرمين شركات تعمل بقطاعات الخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والصناعة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات عامة ورجال أعمال عن جهودهم في تحقيق التنمية.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ترحيبية من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعقبها عرض فيديو عن مسيرة مصر في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتجاوز التحديات العالمية.

وقام بتسليم جوائز الاحتفالية هذا العام كلًا من حسن عبدالله رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة POD، وجمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وجريدة الدستور، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد عبد الباقي رئيس تحرير مجلة Business Today وEgypt Today، وألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات ON، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع.

وكرمت احتفالية "bt100" أكبر شركات بقطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهم: شركة مصر القابضة للتأمين وتسلم الجائزة باسل الحيني رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وتسلم الجائزة محمود حسني الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي، بنك أبوظبي الأول وتسلم الجائزة محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي، شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وتسلم الجائزة وائل محمد وهبي رئيس قطاع التسويق بالشركة، بنك الإمارات دبي الوطني وتسلمت الجائزة نيللي علام مدير تطوير المنتجات والتجزئة المصرفية والتسويق، شركة خزنة وتسلم الجائزة المهندس عمر صالح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي.

وفي القطاع العقاري، منحت احتفالية "bt100" جوائز لكبرى شركات التطوير العقاري التي ساهمت بدورًا فعال في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030، وكرمت الاحتفالية مجموعة طلعت مصطفي، وتسلم الجائزة عمر عبد الرحمن نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتسويق، شركة هايد بارك للتطوير العقاري وتسلمت الجائزة نرفين بوكلي رئيس قسم التسويق، شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري وتسلم الجائزة المهندس عمرو سليمان المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وتسلم الجائزة المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة GV للتنمية العقارية وتسلم الجائزة شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة، شركة تطویر مصر للتطوير العقاري وتسلم الجائزة الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة مصر إيطاليا العقارية وتسلم الجائزة المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والمهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، شركة حسن علام القابضة وتسلمت الجائزة هدى يحيي رئيس قطاع التواصل المؤسسي وعلاقات المستثمرين، شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وتسلم الجائزة عمرو عبدالمنعم الرئيس التنفيذي للقطاع الهندسي، شركة Cred للتطوير العقاري وتسلم الجائزة المهندس أحمد طه منصور الرئيس التنفيذي.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منحت احتفالية "bt100" جوائز لكلًا من شركة فودافون مصر وتسلم الجائزة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي، شركة اتصالات مصر وتسلم الجائزة المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي، الشركة المصرية للاتصالات WE وتسلم الجائزة محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية، مجموعة بنیة وتسلم الجائزة المهندس أيمن البياع، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "بنية" ورئيس مجلس إدارة شركة بنية للأنظمة، شركة مایكروسوفت مصر وتسلمت الجائزة المهندسة میرنا عارف مدير عام الشركة، شركة سيسكو وتسلم الجائزة المهندس أيمن الجوهري المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، وكذلك شركة إل جي للإلكترونيات مصر وتسلم الجائزة بیلي كیم المدیر العام ، وشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، وتسلم الجائزة محمود نوح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

وبقطاع الرعاية الصحية، كرمت احتفالية "bt100" شركة أسترازینیكا مصر وتسلم الجائزة الدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس الإدارة، شركة فایزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية وتسلم الجائزة الدكتور يسري نوار المدير العام، شركة فاركو للأدوية وتسلم الجائزة الدكتور شادي مراد حلمي نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة ألامیدا للرعاية الصحية وتسلم الجائزة نیراج میشرا الرئيس التنفيذي.

وفي القطاع الصناعي، قدمت احتفالية "bt100" جوائز لكلًا من شركة فيليب موريس مصر وتسلم الجائزة فاسیلیس جكاتزیلیس مدير عام شركة ‫فيليب موريس مصر والمشرق العربي، مجموعة المنصور للسيارات وتسلم الجائزة أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، الشركة الشرقية-إيسترن كومباني وتسلم الجائزة المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة-دهانات GLC وتسلم الجائزة أنور عبد الفتاح الحوت الرئيس التنفيذي، شركة عصفور كريستال وتسلم الجائزة هيثم رجب رئيس القطاع التجاري، شركة نستله مصر وتسلم الجائزة المهندس أسامة عبد الحميد مدير مصانع الأغذية والمشروبات لشركة نستله مصر، شركة دانون مصر وتسلم الجائزة بسمة شمس رئيس قطاع الاتصالات والعلاقات المؤسسية دانون مصر وشمال شرق إفريقيا، شركة كايرو ثري أيه الزراعية وتسلم الجائزة علي الجميل الرئيس التنفيذي للشركة، شركة كوكاكولا وتسلمت الجائزة هالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والتنمية المستدامة لشمال أفريقيا كوكاكولا اتلانتيك.

وعرفانًا بالدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساندة للفئات الأكثر احتياجًا، قدمت احتفالية "bt100" جوائز خاصة لمؤسسة أهل مصر وتسلمت الجائزة منال حسني المتحدث باسم المؤسسة، بنك الطعام المصري وتسلم الجائزة محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، كما كرمت الاحتفالية عددًا من الشخصيات العامة عن جهودهم في شتى مجالات الأعمال بما انعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وهم النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، وتسلمت عنه ليلى حلاوة، النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يسري نوار المدير العام لشركة فایزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس، وتسلم عنه محمود رجب، النائب محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحي للصلب، أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة "كاونسل ماسترز" المسئولة عن إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر.

وتعقد مجلة Business Today، احتفالية "bt100" للعام الخامس على التوالي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وتنظمها شركة "POD"-الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية- وقد شهدت الاحتفالية في نسخها السابقة حضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء، فقد حظت احتفالية "bt100" هذا العام على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية أبرزها مجموعة طلعت مصطفى، هايد بارك للتطوير العقاري، فودافون مصر، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، فيليب موريس مصر، فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، اتصالات مصر، ال جيLG للالكترونيات مصر، استرازينيكا مصر، المصرية للاتصالات WE، شركة مصر القابضة للتأمین، مجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، عصفور كريستال، الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة- دهانات GLC، جي ڤي للتنمية العقارية.











