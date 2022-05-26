2 يونيو.. الحكم على المتهم بالاعتداء على زوجته بـ"شومة" فى الشرابية

كتب أحمد عبد الهادى

حجزت محكمة جنح الشرابية محاكمة المتهم الذي ظهر في فيديو يعتدي خلاله بالضرب بشومة على زوجته الي جلسة ٢ يونيو المقبل للحكم.

ووجهت النيابة إليه اتهامات إحداث اصابة المجني عليها باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية)، واحراز السلاح الأبيض والأداة دون أن يوجد لحملهما أو إحرازهما مُسوِّغ أو مُبرّر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة لأقوال الضابط مجرى التحريات، واكد صحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا.

واستمعت النيابة لأقوال 10 شهود من ذوي المتهم الذي ظهور في فيديو يعتدى علي زوجته بشومة.

وأكد الشهود الذين شاهدوا المتهم حالَ ارتكابه الواقعة، أنهم تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ اعتدائه على زوجته فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده موضحين أن هناك خلافات بين المجني عليها والمتهم.

وأكدت السيدة أنها متزوجة من المتهم منذ أكثر من 20 عامًا، ومعتاد تعاطي المواد المخدرة والاستيلاء على ما معها من مال لشراء المخدرات كرهًا عنها تحت الضرب المبرح.

وأضافت المجني عليها أن زوجها كان يقوم بالتحرش ببناته تحت تأثير المخدرات ودائم التعدي عليهن بالضرب، وواجهت النيابة المتهم بالفيديو محل الواقعة، واعترف بأنه من يظهر في الفيديو، وكشف التقرير الطبي الأولي للمجني عليها عن إصابتها بكدمات زرقاء في أنحاء متفرقة من جسدها وجرح قطعي بالرأس، فضلًا عن الاشتباه بإصابتها بكسر في أحد ذراعيها.

وكلفت نيابة الشرابية المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليها لسماع أقوالها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط بطل فيديو الاعتداء على زوجته بالضرب باستخدام شومة بمنطقة الشرابية، وتبين أن المتهم مدمن مخدرات.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت.

وبالفحص، تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.