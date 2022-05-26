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وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش صد هجوما للقوات الروسية فى ميكولايف

الخميس، 26 مايو 2022 07:15 م
وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش صد هجوما للقوات الروسية فى ميكولايف الجيش الأوكرانى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني صد هجوما للقوات الروسية في ميكولايف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، اتفق وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي على أن البلدين رفيقتين، وليستا متنافستين على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

 

وكتب كوليبا- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب اجتماعه مع بنداروفسكي، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس "التقيت رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي... ولا يزال دعم سكوبي لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة ثابتًا... وستتذكر أوكرانيا ذلك دائمًا... واتفقنا أيضًا على أن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان وليستا متنافستين على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".


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