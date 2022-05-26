وفد مصرى يزور الكونغو لتدريبهم على تطوير نظم الرى الحديث

كتبت أسماء نصار

زيارة وفد خبراء مصريين من وزارة الموارد المائية والرى الكونغو الديمقراطية لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير نظم الرى الحديث بالكونغو الديمقراطية، ضمن أنشطة بروتوكول التعاون بين البلدين لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالكونغو الديمقراطية.

وتم زيارة الموقع المطلوب تدريب الفلاحين على زراعته وتم عقد لقاء مع المسئولين المتخصصين فى مجال الزراعة والرى وكذلك الفلاحين الكونغوليين.

كما تمت المناقشات بين الجانبين حول نقل الخبرات المصرية وتدريب العمالة الكونغولية على استخدام نظم الرى الحديث ة وتطبيقها فىالزراعة على مدار العام من أجل تحسين حياة المواطن الكونغولى ورفع مستوى المعيشة.

يشار إلى هناك تعاون فني بين مصر والكونغو الديمقراطية، الذى يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغوالديمقراطية مثل إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض - حفر 12 بئر جوفي تعمل بالطاقة الشمسية - تبادل الخبرات فيمجال الزراعة والرى.

وهناك تجربة لتطبيق نظم الري الحديث تتم علي قطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي والتي سيتم البدءفي التنفيذ فيها علي مساحة 5 هكتار كمرحلة أولى، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي حتي يتمكن من استكمال باقي المساحة تحت إشراف مصرى.

كما تشمل مجالات التعاون بين البلدين على مكون بناء القدرات والذي تم خلاله تنفيذ 8 دورات تدريبية في عدة مجالات، وحصول 4 دارسينكونغوليين علي دراسات عليا من كليه الهندسة - جامعة القاهرة (دبلوم- ماجستير).

الجدير بالذكر أن وزير الرى افتتح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية فى يوليو الماضى، ويمثل هذا المركزأهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد منالكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.







جانب من زيارة وفد مصرى للكونغو لتدريبهم على تطوير نظم الرى الحديث