وفاة معاون مباحث أبو صوير بالإسماعيلية وشخص آخر فى حادث تصادم

الإسماعيلية – السيد فلاح

لقى النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وشخص آخر، مصرعهما، إثر حادث تصادم سيارتي ملاكى، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتى إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقى العلاج، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد وصولهم المستشفى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا، من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بتصادم سيارة ملاكى، وسيارة ملاكى أخرى، بالكيلو 11، أمام عزبة المنشار بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين ولفظا أنفاسهما الأخيرة فور وصولهما المستشفى، وهما النقيب محمود فريد نايف، معاون مباحث مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة، وسالم أحمد سالم، مقيم الإسماعيلية، أصيب بتوقف بالقلب والتنفس، وكسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجرح متهتك بفروة الرأس، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.