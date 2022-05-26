وفاة طالبة بعيادة خاصة بالإسماعيلية بعد تلقيها "مضاد حيوى" دون اختبار حساسية

الإسماعيلية – السيد فلاح

لفظت فتاة، قبل قليل، أنفاسها الأخيرة، متأثرة بحصولها على حقنة مضاد حيوى دون اختبار حساسية داخل عيادة خاصة، بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد إجرائها عملية الزائدة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية، يفيد بوفاة شاهندا خالد رجب عبد الحميد 16 عامًا، داخل العناية المركزة للمجمع الطبي، بعد دخولها في التاسع عشر من الشهر الجارى إلى قسم الطوارئ، مصابة بتوقف في عضلة القلب وتم عمل انتعاش رئوي واستعادة النبض، وتم وضع المريضة على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة، وهى مصابة بغيبوبة كاملة، حتى فارقت الحياة قبل قليل.

وحرر والد الفتاة محضرًا في نقطة شرطة مجمع الإسماعيلية الطبي، كما قرر تقديم شكوي بنقابة أطباء الإسماعيلية ضد الطبيب الذى أجرى لها جراحة الزائدة، والذى منحها حقنة مضاد حيوى دون اختبار حساسية.