وزير الشباب والرياضة اليمنى: ندعم مصر فى حربها ضد الإرهاب

بيشوى رمزى

أعرب وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري في مستهل كلمته عن تقديره الكبير للدور الذى تلعبه مصر في مواجهة الإرهاب، مؤكدا دعمه البالغ للدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن دور وزراء الشباب والرياضة مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، أن الاهتمام بالشباب يحتاج الى التكاتف واحتضانهم ودعم قدراتهم من أجل حشدهم للعمل على تطوير أوطانهم.

واستطرد أن بناء قدرات الشباب هي مسؤولية جماعية لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك مواجهة التحديات، داعيا الى العمل الى تذليل العقبات أمام دور أكبر للشباب عبر برامج من شأنها تعزيز هذا الدور لتحقيق التنمية، مشددا على الدور الذى يلعبه وزراء الشباب في الدول العربية لتحقيق هذا الدور.