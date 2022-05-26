وزير التموين: مخزون الأرز يتجاوز 6 أشهر وتعاقدنا على استيراد 50 ألف طن

كتب: مدحت وهبة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني لافتا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطيا ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، ‏و أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.