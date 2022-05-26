وزير التموين: مخزون الأرز يتجاوز 6 أشهر وتعاقدنا على استيراد 50 ألف طن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من الأرز التمويني لافتا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطيا الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، و أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.
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