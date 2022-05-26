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وزير التموين: مخزون الأرز يتجاوز 6 أشهر وتعاقدنا على استيراد 50 ألف طن

الخميس، 26 مايو 2022 05:52 م
وزير التموين: مخزون الأرز يتجاوز 6 أشهر وتعاقدنا على استيراد 50 ألف طن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: مدحت وهبة

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أكد  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين و ‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني لافتا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى. 

وقال  أحمد كمال  معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطيا ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر،  ‏و أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.


وزير التموين

مخزون الأرز

استيراد الأرز من الخارج

اليوم السابع بلس


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