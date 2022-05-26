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وزير التعليم يوجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة بخصوص مجلد المفاهيم

الخميس، 26 مايو 2022 05:22 م
وزير التعليم يوجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة بخصوص مجلد المفاهيم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن مجلد المفاهيم الورقى هو نسخه مطابقه لما تم إتاحته رقميا، وسوف يتاح للطالب وفق تخصصه داخل لجنة الامتحان للاستخدام كمرجع، ولا يجوز الكتابة على مجلد المفاهيم مطلقا، ويبقى المجلد في المدرسة بعد نهاية الامتحان لإتاحته للطالب فى الامتحان التالى، ويعود المجلد إلى المدرسة بعد نهاية الامتحانات للاستخدام فى الأعوام التالية.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الصف الثالث الثانوي الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية من خلال الرابط: https://moe.gov.eg/openbook/books/

 

ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والانجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا اليوم الخميس 26 مايو لطلاب الثالث الثانوي، الأول لطلبة علمى علوم والثانى لطلبة علمى رياضة والثالث لطلبة أدبى وتتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.


مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مجلد المفاهيم


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