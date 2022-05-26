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وزير التعليم يعلن نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة بعد قليل

الخميس، 26 مايو 2022 12:21 ص
وزير التعليم يعلن نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة بعد قليل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وهو الموعد الذى أعلنته الوزارة في وقت سابق.
 
ونشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق صورًا مبدئية لأغلفة "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة المزمع نشرها إلكترونيا، موضحا أن هذه النسخ الرقمية تغطي المناهج بأكملها وباللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للعلوم والرياضيات، وهى نفس النسخ التي سوف يتم طباعتها وإتاحتها للطلاب اثناء الامتحانات.
 
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس، وذلك عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وكان نص التغريدة كالتالي: إتاحة 3 "مجلدات مفاهيم" رقميا يوم الخميس 26 مايو بإذن الله لطلاب الثالث الثانوي. الأول لطلبة [علمى علوم] والثانى لطلبة [علمى رياضة] والثالث لطلبة [أدبى]. تتاح المجلدات بصورتين: PDF + Ebook  كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.
 
 
غلاف مجلد المفاهيم للشعبة الأدبية
غلاف مجلد المفاهيم للشعبة الأدبية

مجلد المفاهيم
مجلد المفاهيم

غلاف مجلد المفاهيم لعلمى علوم
غلاف مجلد المفاهيم لعلمى علوم

 


مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

مجلد المفاهيم


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