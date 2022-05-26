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وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية نجحت نجاحا منقطع النظير بالأرقام

الخميس، 26 مايو 2022 05:14 م
وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية نجحت نجاحا منقطع النظير بالأرقام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لم يحدث بها تسريب طوال فترة انعقاد الاختبارات، ونجحت نجاحا منقطع النظير بالأرقام، ولم يحدث بها حالة تسريب واحدة وهذا هو القول الفصل.

 

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تداول وخروج أسئلة الامتحانات الورقية فى بعض المدارس، قائلا: من أرسل هذا لا يريد سوى تشويه نجاح الوزارة الساحق في كل الاتجاهات وفي هذا التوقيت كل المعارضين يحاولون بأى شكل إلهاء الناس عن ما يتحقق في النظام الجديد وسنة رابعة والامتحانات الالكترونية والتعليم الفني ومجلدات المفاهيم، لقد قدمنا كل شئ أكثر من أى عام مضى وبالتالي لا يجب إعطاء فرصة للمغرضين والتركيز على الحالة الايجابية.

 

وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام انتهوا اليوم من امتحانات نهاية العام والتى عقدت ورقيا وإلكترونيا خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.

 


التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار مصر

تداول أسئلة الامتحان الورقى

اخبار التعليم


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