وزيرة الخارجية البريطانية: على بوتين رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية

أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ضرورة أن يرفع الرئيس الروسي "الحصار عن الحبوب الأوكرانية".



وكتبت تروس - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس خلال زيارة للبوسنة - "إنه لشيء مروّع تماماً أن يحاول بوتين فرض فدية على العالم، وأن بوتين يستخدم في الأساس الجوع ونقص الغذاء لدى أفقر الناس في جميع أنحاء العالم كسلاح".



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لتحرير الحبوب الأوكرانية وتزويد بقية العالم.



وكانت روسيا قد طالبت أمس برفع العقوبات الغربية المفروضة عليها لتجنب أزمة غذائية عالمية، وأعربت عن استعدادها لفتح ممر للسفن التي تغادر أوكرانيا بصادرات الحبوب، لكن بشروط.