اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 05:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الخارجية البريطانية: على بوتين رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية

الخميس، 26 مايو 2022 04:03 م
وزيرة الخارجية البريطانية: على بوتين رفع الحصار عن الحبوب الأوكرانية وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ضرورة أن يرفع الرئيس الروسي "الحصار عن الحبوب الأوكرانية".


وكتبت تروس - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس خلال زيارة للبوسنة - "إنه لشيء مروّع تماماً أن يحاول بوتين فرض فدية على العالم، وأن بوتين يستخدم في الأساس الجوع ونقص الغذاء لدى أفقر الناس في جميع أنحاء العالم كسلاح". 


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إن لندن ستبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لتحرير الحبوب الأوكرانية وتزويد بقية العالم.


وكانت روسيا قد طالبت أمس برفع العقوبات الغربية المفروضة عليها لتجنب أزمة غذائية عالمية، وأعربت عن استعدادها لفتح ممر للسفن التي تغادر أوكرانيا بصادرات الحبوب، لكن بشروط.


بريطانيا

ليز تروس

وزيرة الخارجية البريطانية

روسيا

الحبوب الأوكرانية


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة