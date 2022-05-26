وزارة الأوقاف: تقنين مجالس إدارات المساجد فى مختلف أنحاء الجمهورية

أيمن رمضان

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه جرى استلام الدفعة الأولى من ماكينات فوري الخاصة ببعض مجالس الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القاهرة، بعد توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة فوري دهب.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أننا نعيش في عصر الحوكمة والمعاملات المصرفية، وعليه تهدف الوزارة إلى التحول إلى نظم الدفع غير النقدى، من أجل تحقيق الشمول المالى.

وأكد "عبد العزيز"، أن الهدف من هذه الماكينات، هو تحصيل التبرعات بطريقة غير نقدية من خلال مجالس إدارات المساجد، وتابع:" لدينا 240 مجلس إدارة بالمساجد وجارى تقنين أوضاع باقى مجالس الإدارات في مختلف أنحاء الجمهورية".