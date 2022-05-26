"وثيقة صلح" تنهى خصومة ثأرية راح ضحيتها 14 شخصًا بنجع حمادى فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت الجهود الشعبية ولجنة صلح برئاسة أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بقنا، من توقيع وثيقة صلح في جلسة كبيرة لإنهاء خصومة ثأرية بقريتي حمر دوم ونجع الشيخ بمركز نجع حمادي راح ضحيتها 14 شخصًا.



شهدت الجلسة اجتماع أبناء العائلتين في الدواوين بقريتي حمردوم وأبو حزام، واقنع عضو مجلس الشيوخ العائلتين بإنهاء الخصومة الثأرية، التي راح ضحيتها 14 شخصًا واستمرت علي مدار سنوات عديدة.



قال أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد من العودة للطريق الصحيح في تلك القري وكان وقد توقف سلسال الخصومات الثأرية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي الموافقة ودخول حياة كريمة لتلك القرى.