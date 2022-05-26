واشنطن بوست: شهادة أمام لجنة 6 يناير تزعم تأييد ترامب إعدام مايك بنس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب الأمريكى، قد جمعت شهادة تفيد بأن مارك ميدوز، رئيس موظفى البيت الأبيض، وقت وقوع الأحداث فى 6 يناير 2021، أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب أشار لدعمه فكرة إعدام نائبه مايك بنس، بعدما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، وبدأوا يصيحون "أعدموا مايك بنس".

ولفتت الصحيفة إلى أن الشهادة الخاصة بتعليقات ميدوز التى تصف رد فعل ترامب إزاء نائبه تم تقديمها إلى اللجنة من قبل واحد على الأقل من الشهود، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على التحقيق، إلا أن هؤلاء الأشخاص لم يصفوا "اللهجة" التى تم صياغة التعليق بها. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لمناقشة موضوعا حساسا.

ورفضت لجنة مجلس النواب التعليق على الأمر. وقال ترامب فى بيان إن التحقيق هو امتداد لحملة التشويه الديمقراطية، فيما لم يعلق متحدث باسم ميدوز على طلب الرد على الأمر.

ووفقا للشهادة التى قدمها عاملون سابقون فى البيت الأبيض، كانوا موجودين فى الجناح الغربى فى يوم السادس من يناير 2021، فإن ميدوز كان يدخل ويخرج من غرفة الطعام قبالة المكتب البيضاوى وفى وجود ترامب مع وقوع أحداث الشغب.

وسبق أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب تحدث لمن حوله عن بنس بينما كان يشاهد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول على شاشات التلفزيون. وبعد دقائق من تعرض نائب الرئيس وعائلته للخطر من قبل أنصار ترامب وإجبارهم على الفرار من مجلس الشيوخ، كتب ترامب على تويتر يقول إن بنس يفتقر إلى الشجاعة.