هيئة ميناء الإسكندرية تسجل ارتفاعا كبيرا فى حجم التداول خلال 48 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة الماضية، حيث تم تداول أكثر من 3500 حاوية مكافئة وارد وصادر.



كما تم تداول أكثر من 302 ألف طن بضائع من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.



وفى سياق متصل فقد شهدت بدورها الحركة الملاحية بنطاق مينائى الإسكندريه و الدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 35 سفينة إلى أرصفة المينائين خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، كما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 29 سفينة.



ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات الكيميائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.