اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 06:26 ص
أكرم القصاص
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نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها وراء اغتيال العقيد فى الحرس الثورى الإيرانى

الخميس، 26 مايو 2022 06:00 ص
نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها وراء اغتيال العقيد فى الحرس الثورى الإيرانى الحرس الثورى الإيرانى
وكالات

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كشفت مصادر في المخابرات الأمريكية عن إخطار إسرائيل لواشنطن بأنها وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، حسن صياد خدائي، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء.

ووفقا للصحيفة، فإن مقتل خدائي يهدف إلى أن يكون بمثابة "تحذير لإيران" للحد من "قتل الأجانب، بمن فيهم المدنيون وممثلو السلطات الإسرائيلية". وتزعم مصادر الصحيفة أن خدائي كان جزءا من قيادة الوحدة السرية للحرس الثوري الإيراني، والتي يزعم أنها تقوم بهذا النشاط.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أنه في 22 مايو، أطلق مجهولون النار على سيارة خدائي الذي كان يقترب من منزله في أحد الأزقة شرق طهران. وشارك في الهجوم شخصان على دراجة نارية. وأطلق المهاجمان النار على ضابط الحرس الثوري الإيراني خمس مرات.

ووصفت الخدمة الصحفية للحرس الثوري الإيراني الحادث بأنه عمل إرهابي. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين، إن سلطات البلاد ستنتقم لمقتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني.


ايران

اسرائيل

الموساد

امريكا

الحرس الثورى الايرانى

حسن صياد خدائى


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