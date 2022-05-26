نجاح جديد بمستشفى الكرنك بالأقصر بإنقاذ مريضة من ورم بالبنكرياس.. التفاصيل

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه حضرت المريضة إلى المستشفى وكانت تعاني من ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، وبعد عمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود ورم بالبنكرياس، وقام فريق جراحة الأورام بالمستشفى بإجراء عملية استكشاف للبطن، حيث تبين وجود ورم بذيل البنكرياس Pancreatic tail cancer (وهو أحد أنواع الأورام الخطيرة سريعة الانتشار في الجسم، والتي يصعب تشخيصها في المراحل المبكرة من المرض)، كما تبين أن الورم متشعب إلى الطحال وجزء من المعدة.

وأوضح مدير المستشفى، أنه قام فريق جراحة الأورام بالمستشفى بإجراء عملية ناجحة تم من خلالها استئصال كلي للورم، والذي شمل أجزاء من البنكرياس والمعدة والطحال، وبعد خروج المريضة من العمليات تم متابعتها بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى حيث جرت متابعتها بعيادة جراحة الأورام بالمستشفى.

وقد شارك في إجراء العملية من فريق جراحة الأورام كلا من الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد سعد الدين أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالحكيم أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور جورج رفعت طبيب مقيم جراحة عامة بالمستشفى، ومن فريق التخدير كل من الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، والدكتور محمود إسماعيل استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد الذوق أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن فريق تمريض العمليات الممرض محمد علي والممرض إسلام أحمد.

وأوضح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددتها المنتفعة، ويمكن الكشف بعيادة جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، عن طريق جرواب الإحالة من من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال مجانا بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.