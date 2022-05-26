اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه المنوفية: اختبار 873 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى للمستحقين للترقية

الخميس، 26 مايو 2022 02:02 م
مياه المنوفية: اختبار 873 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى للمستحقين للترقية الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفى للمستحقين للترقية للعام المالى 2021 – 2022 لعدد 873  موظفًا بالشركة خلال الفترة من 22 مايو حتى 2 يونيو بمختلف التخصصات للارتقاء بالقدرات الوظيفية والمهارات المهنية للعاملين لأداء وظيفى متميز.
 
وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إن برنامج المسار الوظيفى يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفى بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسى من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال فى برامج المسار الوظيفى للحصول على الترقية المستحقة، و الذى يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة والادارة العامة للتدريب بالشركة.

 


محافظة المنوفية

مياة المنوفية

رئيس شركة مياة المنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه


الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنوفية يكرم الثانى على العالم فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن بروسيا

الخميس، 26 مايو 2022 11:24 ص

محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول لإقامة محطات وقود وغاز طبيعى بالمحافظة

الخميس، 26 مايو 2022 10:37 ص

التعليم العالى: تكلفة إنشاءات جامعة المنوفية الأهلية مليار و80 مليون جنيه

الخميس، 26 مايو 2022 09:22 ص

الطماطم بـ10 جنيهات والبطاطس بـ3 والتفاح بـ15.. جولة داخل أسواق المنوفية

الخميس، 26 مايو 2022 09:06 ص

مشروع للتحكم عن بُعد باليد للكبار والمرضى لطالب فى المنوفية.. فيديو

الخميس، 26 مايو 2022 05:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة