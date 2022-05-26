مياه المنوفية: اختبار 873 موظفا ببرنامج المسار الوظيفى للمستحقين للترقية

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية إن برنامج المسار الوظيفى يهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين، وتطوير مهاراتهم فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد أن اجتياز برنامج المسار الوظيفى بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسى من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال فى برامج المسار الوظيفى للحصول على الترقية المستحقة، و الذى يتم تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفى بالشركة القابضة والادارة العامة للتدريب بالشركة.